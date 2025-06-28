Подготовленный и сформированный американскими инструкторами в 2016 году 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ перебросили из ДНР в Сумскую область. Этих солдат Киев использует на самых безнадёжных участках фронта, пишет ТАСС.

Ранее 214-й батальон традиционно выступал в роли условного противника во время учений, отрабатывая тактические сценарии. Однако в ходе специальной военной операции командование ВСУ использует батальон для усиления разваливающихся участков фронтовой линии.

Переброска этого подразделения свидетельствует о попытках украинского командования оперативно реагировать на изменения обстановки и укреплять оборону там, где ситуация требует максимальной мобилизации сил.