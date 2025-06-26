Расчёт артиллерийского орудия «Мста-Б» тульских десантников нанёс удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил позиции ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Согласно информации ведомства, укреплённый пункт был обнаружен средствами воздушной разведки в лесном массиве вблизи населённого пункта Юнаковка. Украинские подразделения стягивали к нему силы, оборудовали позиции и готовились к оборонительным действиям.

«В результате боевой работы расчёта орудия противник понёс большие потери и отошёл, что в дальнейшем позволило штурмовым группам ВДВ овладеть опорным пунктом и произвести его зачистку», — уточнили в МО РФ.