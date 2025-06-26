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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 июня, 03:34

МО РФ: Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Расчёт артиллерийского орудия «Мста-Б» тульских десантников нанёс удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил позиции ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Согласно информации ведомства, укреплённый пункт был обнаружен средствами воздушной разведки в лесном массиве вблизи населённого пункта Юнаковка. Украинские подразделения стягивали к нему силы, оборудовали позиции и готовились к оборонительным действиям.

«В результате боевой работы расчёта орудия противник понёс большие потери и отошёл, что в дальнейшем позволило штурмовым группам ВДВ овладеть опорным пунктом и произвести его зачистку», — уточнили в МО РФ.

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Ранее сообщалось, что российские десантники в ходе операции по расширению буферной зоны в Сумской области уничтожили бронетанковую группу ВСУ. По информации офицера с позывным Витязь, в состав уничтоженной группировки входили танки советского образца, оснащённые противодронной защитой, а также бронемашины западного производства. Действия ВДВ позволили предотвратить активность противника и укрепить оборонительные рубежи в приграничье.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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