Российские силы взяли под контроль Алексеевку в ДНР, применив тактику, основанную на хитрости. В интервью RT командир штурмовой группы «Кит» из 114-й бригады группировки войск «Центр» рассказал, что наши бойцы использовали средства маскировки, делавшие их невидимыми для тепловизоров украинской армии.

Взятие Алексеевки и Зеленого Кута было важным для российских войск, поскольку эти населённые пункты использовались ВСУ для снабжения сил. После установления контроля над ними, российские войска достигли границы Днепропетровской области. Успех операции был обеспечен применением современных методов маскировки, позволивших российским подразделениям скрытно подойти к позициям украинских сил.