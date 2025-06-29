Российский боец рассказал, как ему удалось перехитрить ВСУ при взятии Алексеевки
Боец ВС РФ Кит: ВСУ не видели на тепловизоре бойцов РФ при заходе в Алексеевку
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Российские силы взяли под контроль Алексеевку в ДНР, применив тактику, основанную на хитрости. В интервью RT командир штурмовой группы «Кит» из 114-й бригады группировки войск «Центр» рассказал, что наши бойцы использовали средства маскировки, делавшие их невидимыми для тепловизоров украинской армии.
«Применяли антидроновое пончо, заходили из населённого пункта Андреевка через поле, прямо нагло шли через поле. Противник не мог нас обнаружить, так как в тепловизор не было видно наших военнослужащих», — заявил командир.
Взятие Алексеевки и Зеленого Кута было важным для российских войск, поскольку эти населённые пункты использовались ВСУ для снабжения сил. После установления контроля над ними, российские войска достигли границы Днепропетровской области. Успех операции был обеспечен применением современных методов маскировки, позволивших российским подразделениям скрытно подойти к позициям украинских сил.
Напомним, ВС РФ освободили ещё один населённый пункт. Под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Позже стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.