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Регион
28 июня, 18:56

Стало известно о значении взятого междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы в ДНР

Контроль Вольчьей и Мокрых Ялов поможет ВС РФ зайти в Днепропетровскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Контроль Вооружённых сил РФ над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы в ДНР создаёт плацдарм для возможного наступления в Днепропетровскую область. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, этот успех стал возможен после закрепления российских войск в ряде населённых пунктов данного района. Сообщается, что ВСУ с трудом сдерживают наступление на другом направлении, в Сумской области.

Как отмечает «Взгляд», установление контроля над междуречьем открывает новые возможности для российских войск в ДНР. По мнению экспертов, этот успех в перспективе ведёт к полному и окончательному освобождению Южного Донбасса. Военкор Федор Громов сообщил изданию, что Червоная Зирка перешла под контроль России в результате отхода украинских войск после освобождения сёл Ялта и Запорожье.

«Украинские войска предприняли отступление, а наши зашли на их плечах», — сказал военкор.

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Напомним, ВС РФ освободили ещё один населённый пункт. Под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Позже стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

Александра Мышляева
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