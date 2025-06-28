Контроль Вооружённых сил РФ над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы в ДНР создаёт плацдарм для возможного наступления в Днепропетровскую область. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, этот успех стал возможен после закрепления российских войск в ряде населённых пунктов данного района. Сообщается, что ВСУ с трудом сдерживают наступление на другом направлении, в Сумской области.

Как отмечает «Взгляд», установление контроля над междуречьем открывает новые возможности для российских войск в ДНР. По мнению экспертов, этот успех в перспективе ведёт к полному и окончательному освобождению Южного Донбасса. Военкор Федор Громов сообщил изданию, что Червоная Зирка перешла под контроль России в результате отхода украинских войск после освобождения сёл Ялта и Запорожье.