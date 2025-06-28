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28 июня, 14:04

Минобороны показало зачистку ВСУ в Червоной Зирке

Российские войска установили полный контроль над селом Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, зафиксировав на видео разгром украинской техники и последующее развёртывание флага на освобождённой территории. Об успехах группировки «Восток» сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав кадры с беспилотников.

Видео © Telegram / Минобороны России

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населённого пункта. Таким образом, территория междуречья — рек Волчья и Мокрые Ялы — перешла под полный контроль группировки «Восток», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешла Червоная Зирка в ДНР. Позже стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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