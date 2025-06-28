Российские войска установили полный контроль над селом Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, зафиксировав на видео разгром украинской техники и последующее развёртывание флага на освобождённой территории. Об успехах группировки «Восток» сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав кадры с беспилотников.

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«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населённого пункта. Таким образом, территория междуречья — рек Волчья и Мокрые Ялы — перешла под полный контроль группировки «Восток», — говорится в сообщении оборонного ведомства.