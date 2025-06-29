В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку войск в направлении освобождённых населённых пунктов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, за прошедшую неделю Армия России взяла под контроль четыре населённых пункта: Новосергеевку, Шевченко, Ялту и Красную Звезду. Пушилин отметил, что противник перебрасывает резервы именно на эти направления. Глава ДНР подчеркнул, что в районе посёлка Удачное сейчас идут ожесточённые бои. Это связано с тем, что данный населённый пункт является важной связующей артерией для всей группировки украинских войск. Также, по его словам, продолжаются встречные бои в районе ранее освобождённого населённого пункта Редкодуб.

«Шевченко, Ялта и Красная Звезда – это территория между реками Волчья и Мокрые Ялы. По сути, вся территория междуречья находится под контролем наших подразделений. Но расслабляться рано. Есть информация, что противник перекидывает резервы именно на это направление», — сообщил Пушилин.