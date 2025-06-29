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Регион
29 июня, 19:44

Пушилин: ВСУ перебрасывает подкрепления к освобождённым посёлкам в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку войск в направлении освобождённых населённых пунктов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, за прошедшую неделю Армия России взяла под контроль четыре населённых пункта: Новосергеевку, Шевченко, Ялту и Красную Звезду. Пушилин отметил, что противник перебрасывает резервы именно на эти направления. Глава ДНР подчеркнул, что в районе посёлка Удачное сейчас идут ожесточённые бои. Это связано с тем, что данный населённый пункт является важной связующей артерией для всей группировки украинских войск. Также, по его словам, продолжаются встречные бои в районе ранее освобождённого населённого пункта Редкодуб.

«Шевченко, Ялта и Красная Звезда – это территория между реками Волчья и Мокрые Ялы. По сути, вся территория междуречья находится под контролем наших подразделений. Но расслабляться рано. Есть информация, что противник перекидывает резервы именно на это направление», — сообщил Пушилин.

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Ранее Пушилин сообщал, что украинские подразделения оставили Новосергеевку и переместились в район Удачного. Он отмечал, что Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. По его словам, в районе Удачного находятся важные коммуникации, обеспечивающие снабжение группировки противника. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступление, несмотря на сопротивление.

Антон Голыбин
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