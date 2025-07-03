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Специальная военная операция (СВО)

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3 июля, 09:23

Минобороны России сообщило об освобождении Мелового и Разино

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за последние сутки освободили два населённых пункта в зоне специальной военной операции — Разино в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Меловое в Харьковской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«На Харьковском направлении в результате решительных действий освобождён населённый пункт Меловое Харьковской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Центр» в результате активных действий выбили противника из Разино.

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Ранее сообщалось, что ВСУ активно готовятся к обороне Купянска. В жилых домах оборудуются долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливаются противотанковые «ежи» и минные шлагбаумы.

Никита Никонов
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