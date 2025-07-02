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2 июля, 10:45

«Новая глава»: Появилось видео с флагом РФ в первом освобождённом селе на Днепропетровщине

Российские военные показали флаг РФ в освобождённом Дачном на Днепропетровщине

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные развернули флаг РФ в селе Дачное Днепропетровской области, которое было освобождено в конце июня. Видео опубликовал телеграм-канал 114-й бригады ВС РФ, освободившей населённый пункт.

Российский флаг в Дачном. Видео © Telegram / «114 Бригада»

Также телеграм-канал показал боевые действия российской армии по освобождению Дачного. На кадрах сначала идёт зачистка укреплений ВСУ, затем наносится удар за ударом по военной технике и живой силе противника, после чего в село заходят российские бойцы.

«Населённый пункт Дачное: начало нового этапа. 30 июня 2025 года. Дата, с которой начинается новая глава», — говорится в подписи к ролику.

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Напомним, в конце июня Армия России выбила противника из первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачное на границе с ДНР. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что продвижение российских войск в Днепропетровской области приведёт к разгрому ВСУ с тяжёлыми потерями.

Татьяна Миссуми
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