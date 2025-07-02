«Новая глава»: Появилось видео с флагом РФ в первом освобождённом селе на Днепропетровщине
Российские военные показали флаг РФ в освобождённом Дачном на Днепропетровщине
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военные развернули флаг РФ в селе Дачное Днепропетровской области, которое было освобождено в конце июня. Видео опубликовал телеграм-канал 114-й бригады ВС РФ, освободившей населённый пункт.
Российский флаг в Дачном. Видео © Telegram / «114 Бригада»
Также телеграм-канал показал боевые действия российской армии по освобождению Дачного. На кадрах сначала идёт зачистка укреплений ВСУ, затем наносится удар за ударом по военной технике и живой силе противника, после чего в село заходят российские бойцы.
«Населённый пункт Дачное: начало нового этапа. 30 июня 2025 года. Дата, с которой начинается новая глава», — говорится в подписи к ролику.
Напомним, в конце июня Армия России выбила противника из первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачное на границе с ДНР. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что продвижение российских войск в Днепропетровской области приведёт к разгрому ВСУ с тяжёлыми потерями.