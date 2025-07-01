«Сдача и разгром»: Полковник озвучил мрачный прогноз для ВСУ на Днепропетровщине
Полковник Матвийчук: Продвижение ВС РФ на Днепропетровщине — разгром для ВСУ
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Продвижение российской армии в Днепропетровской области приведёт к разгрому ВСУ с тяжёлыми потерями. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Экс-офицер спецназа пояснил, что взятие первого населённого пункта в этом регионе означает начало создания российской армией буферной зоны для защиты приграничных областей России, а также ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, и что боевые действия будут продолжаться с целью расширения этой зоны. Матвийчук добавил, что особенности рельефа не позволяют ВСУ создать мощную оборону, что даст российской армии возможность стремительно развивать наступление.
«В Днепропетровской области преобладает равнинный рельеф, поэтому ВСУ ждут серьёзные проблемы на данном направлении. Украинские войска не смогут там оборудовать оборонительные укрепления, которые позволили бы остановить продвижение нашей армии. Я думаю, что для ВСУ всё это обернётся потерей территории, а также разгромом с огромными потерями в личном составе и технике», — сказал Матвийчук Инфо24.
Напомним, накануне появилась информация о том, что Армия России выбила противника из первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачное на границе с ДНР. Украинский аналитический ресурс Deepstate тоже признал продвижение наших на Днепропетровщине, отметив в регионе серую зону, которая в некоторых местах вклинивается вглубь региона почти на километр.