Продвижение российской армии в Днепропетровской области приведёт к разгрому ВСУ с тяжёлыми потерями. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Экс-офицер спецназа пояснил, что взятие первого населённого пункта в этом регионе означает начало создания российской армией буферной зоны для защиты приграничных областей России, а также ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, и что боевые действия будут продолжаться с целью расширения этой зоны. Матвийчук добавил, что особенности рельефа не позволяют ВСУ создать мощную оборону, что даст российской армии возможность стремительно развивать наступление.