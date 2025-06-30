Новости СВО. Освобождена Новоукраинка, Армия России готовит плацдарм в Днепропетровской области, уничтожен американский F-16, 30 июня ВС РФ зачищают юг ДНР, отбита попытка атаки на Курскую область, сбит очередной американский истребитель F-16 — дайджест Life.ru. 29 июня, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 30 июня

В ДНР Армия России взяла под контроль Новоукраинку. Этот населённый пункт находится на границе с Днепропетровской областью. На этом участке фронта наши войска продвигаются широким фронтом. Штурмовики продвигаются у реки Мокрые Ялы. А севернее наши воины приближаются к днепропетровскому селу Новопавловка.

— «Ленточку» прорвали севернее — в районе населённых пунктов Орехово и Новониколаевка. Российские войска продолжают расширять на территории противника плацдарм, который в будущем ляжет в основу буферной зоны между двумя государствами, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Постепенно войска приближаются к Димитрову (Мирнограду). Сообщается, что штурмовики выбивают противника из Разино. В северной части ДНР ВС РФ наступают по нескольким направлениям. Российским военным удалось зайти в село Зелёная Долина.

Карта СВО на 30 июня 2025 года. Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Курская область, 30 июня

Не прекращаются атаки ВСУ на Курскую область. Очередное неудачное наступление было на Тёткино и Новый Путь. В последнее пытались прорваться подразделения 47-й бригады противника. Им не удалось дойти до границы.

Боевики из 158-й бригады ВСУ решились на атаку из Бессаловки. Здесь был стрелковый бой, в результате которого наши бойцы одержали победу и вынудили вэсэушников вернуться вглубь Сумской области.

В Сумской области ВС РФ разбили танковую роту у Яблоновки.

Миномётчики группировки войск «Север» обеспечивают продвижение штурмовиков в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Россия сбила очередной F-16: пилот-ас погиб, на Украине — скандал

Российские войска сбили ещё один истребитель F-16. Вместе с самолётом погиб лётчик 1-го класса подполковник ВСУ Максим Устименко. Он занимался тем, что сбивал ракеты и БПЛА, выпущенные Россией.

Это событие сразу же вызвало критику действующей власти внутри Украины.

— Украина потеряла пилота F-16 и ещё один самолёт. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно отправлять дорогих пилотов сбивать «Шахеды», то это — убийство пилотов и уничтожение самолётов, — считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Вместе с F-16 нашим военным удалось поразить аэродром в Николаевской области. Предварительно, на Кульбакино находился цех по производству БПЛА и осуществлялся ремонт американских истребителей.

Украина заказала теракт в «Крокусе»

Подозреваемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» признались, что заказчики атаки на мирных граждан были с Украины. Исполнителей убедили, что киевский режим пытается максимально нанести урон Москве и ему нужно помочь. С украинской территории было доставлено оружие.

— В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, оружие попало в Москву именно с украинской территории. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы, — рассказал в ходе допросов один из террористов.

После побега некоторые атаковавшие «Крокус» планировали остаться на Украине, но этим планам не суждено было сбыться. Боевиков нейтрализовали в Брянской области. На днях Следственный комитет РФ завершил расследование дела о теракте в столичном «Крокус сити холле», где погибло 149 человек и более 600 были ранены. Подробности — в материале Life.ru.

Авторы Даниил Черных