ВСУ потеряли ещё один F-16

Украина лишилась очередного истребителя F-16. По данным Воздушных сил страны, после удара российской армии был потерян самолёт вместе с лётчиком.

В ходе боевого вылета по отражению атаки российских беспилотников и крылатых ракет, нацеленных на военную инфраструктуру, истребитель получил критические повреждения. По данным ВВС Украины, лётчик катапультироваться не успел — он погиб.

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолёте F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко», — говорится в сообщении ВВС Украины.