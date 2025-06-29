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Регион
29 июня, 06:37

ВСУ потеряли ещё один F-16

ВСУ сообщили о потере ещё одного истребителя F-16 вместе с лётчиком

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Украина лишилась очередного истребителя F-16. По данным Воздушных сил страны, после удара российской армии был потерян самолёт вместе с лётчиком.

В ходе боевого вылета по отражению атаки российских беспилотников и крылатых ракет, нацеленных на военную инфраструктуру, истребитель получил критические повреждения. По данным ВВС Украины, лётчик катапультироваться не успел — он погиб.

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолёте F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко», — говорится в сообщении ВВС Украины.

Это уже не первая потеря американских F-16 в составе украинских ВВС с момента их поступления на вооружение. Точное место падения самолёта и обстоятельства инцидента пока не раскрываются.

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Ранее российские ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 29 июня были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один в небе над Курской областью, второй — над Ростовской областью и третий — над территорией Крыма. Также в пророссийском подполье сообщили о результативных ударах по позициям иностранных наёмников в Сумской области Украины.

Алиса Хуссаин
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