Житель Горловки пострадал в результате обстрела ВСУ

В Горловке (ДНР) в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

«Горловчанин пострадал сегодня из-за киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в публикации.

Как уточнил Пушилин, за субботу украинские войска пять раз атаковали Горловку. Удары наносились из 155-миллиметровой артиллерии, также применялись ударные беспилотники.