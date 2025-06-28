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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 09:11

Российские зенитчики сбили свыше 250 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: Средства ПВО РФ за сутки сбили 6 авиабомб и 252 БПЛА

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть управляемых авиационных бомб и 252 украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции было уничтожено 663 самолёта, 283 вертолёта, 66 058 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 069 танков и других бронированных машин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 719 артиллерийских орудий и миномётов, а также 37 392 единицы специальной военной автотехники.

Элитный 214-й батальон перебросили на помощь ВСУ в Сумской области
Элитный 214-й батальон перебросили на помощь ВСУ в Сумской области

Тем временем российские солдаты нанесли серию точечных ударов по позициям иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания. Кроме того, российские войска провели успешные атаки на объекты военной логистики в Харьковской области. Были уничтожены пункты переброски беспилотников и складские помещения в пригороде Чугуева, что существенно осложняет снабжение и управление украинских подразделений.

Оксана Попова
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