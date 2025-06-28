По данным ведомства, с начала специальной военной операции было уничтожено 663 самолёта, 283 вертолёта, 66 058 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 069 танков и других бронированных машин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 719 артиллерийских орудий и миномётов, а также 37 392 единицы специальной военной автотехники.

Тем временем российские солдаты нанесли серию точечных ударов по позициям иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания. Кроме того, российские войска провели успешные атаки на объекты военной логистики в Харьковской области. Были уничтожены пункты переброски беспилотников и складские помещения в пригороде Чугуева, что существенно осложняет снабжение и управление украинских подразделений.