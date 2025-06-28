ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов в Белгородской области

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль — машина посечена осколками. В селе Дунайка от удара беспилотника повреждены остекление в здании коммерческого объекта и три транспортных средства», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, в результате чего были повреждены забор и хозпостройка. Он также добавил, что от детонации ещё двух дронов осколками были посечены три автомобиля.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта снаряда в четырёх частных домах оказались выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворная постройка. Гладков уточнил, что также в этом селе вследствие детонации FPV-дрона о землю в одном жилом доме была пробита кровля, а во втором повреждено остекление; кроме того, там были посечены три машины.

В посёлке Волоконовка дрон ударил по территории коммерческого объекта, повредив техническое оборудование. Он также сообщил, что в Волоконовском районе, в селе Погромец, вследствие ударов дронов был повреждён инфраструктурный объект связи, и что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В селе Новое от детонации беспилотника оказался повреждён гараж на территории домовладения, а также был перебит газопровод, но утечка газа уже устранена.