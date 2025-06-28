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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 04:40

Силы ПВО сбили 31 БПЛА над регионами России, Чёрным и Азовскими морями

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Минобороны России сообщили, что в период с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооружёнными силами Украины.

Девять дронов ВСУ были сбиты над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Чёрного моря. Кроме того, два беспилотника силы ПВО нейтрализовали над Азовским морем, ещё по одному дрону – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

Украина хочет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов
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Вечером 27 июня Минобороны России сообщило об уничтожении 25 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, ВСУ атаковали Курскую, Орловскую области и Крым.

Юния Ларсон
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