Украина хочет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов
Умеров «анонсировал» увеличение числа дальнобойных ударов по России
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров «анонсировал» увеличение числа дальнобойных ударов с применением беспилотников по России. Он заявил, что такое решение принято пару недель назад.
«Уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — приводит слова Умерова РБК-Украина.
А ранее военкоры сообщили, что украинские военнослужащие перестали пытаться активно атаковать приграничне районы Курской области. Не исключено, что они собираются накопить силы для более мощного удара.