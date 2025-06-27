Украина хочет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров «анонсировал» увеличение числа дальнобойных ударов с применением беспилотников по России. Он заявил, что такое решение принято пару недель назад.

«Уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — приводит слова Умерова РБК-Украина.