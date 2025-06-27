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Регион
27 июня, 11:39

Украина хочет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов

Умеров «анонсировал» увеличение числа дальнобойных ударов по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров «анонсировал» увеличение числа дальнобойных ударов с применением беспилотников по России. Он заявил, что такое решение принято пару недель назад.

«Уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — приводит слова Умерова РБК-Украина.

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А ранее военкоры сообщили, что украинские военнослужащие перестали пытаться активно атаковать приграничне районы Курской области. Не исключено, что они собираются накопить силы для более мощного удара.

Александра Вишнякова
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