Власти Украины отозвали снайперов ВСУ с фронта для дальнейшего использования в преступных провокациях, уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, бойцы ВС РФ быстро обнаруживают и уничтожают замаскированных боевиков, после чего «все затраты Киева на подготовку и вооружение снайпера летят в тартарары».

Поэтому вместо использования в зоне СВО украинских снайперов начали беречь для гражданских акций. В частности, киевский режим готов задействовать военных для реализации своих преступных замыслов путём провокаций против мирных жителей, подчеркнул собеседник Инфо24.

«Они нужны Киеву для провокаций, для убийства мирных людей, VIP-персон и так далее. Снайперы — это штучные специалисты высокой эффективности, которых можно использовать для любых целей, в том числе и бандитских. А поскольку Украина — это бандитское государство, то Киев бережёт снайперов для своих подлых деяний», — заявил эксперт.