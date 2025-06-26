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26 июня, 11:30

«Для подлых деяний»: Военный эксперт раскрыл, куда внезапно пропали снайперы ВСУ

Эксперт Литовкин: Власти Украины отозвали снайперов ВСУ с фронта для провокаций

Снайпер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Снайпер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Власти Украины отозвали снайперов ВСУ с фронта для дальнейшего использования в преступных провокациях, уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, бойцы ВС РФ быстро обнаруживают и уничтожают замаскированных боевиков, после чего «все затраты Киева на подготовку и вооружение снайпера летят в тартарары».

Поэтому вместо использования в зоне СВО украинских снайперов начали беречь для гражданских акций. В частности, киевский режим готов задействовать военных для реализации своих преступных замыслов путём провокаций против мирных жителей, подчеркнул собеседник Инфо24.

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«Они нужны Киеву для провокаций, для убийства мирных людей, VIP-персон и так далее. Снайперы — это штучные специалисты высокой эффективности, которых можно использовать для любых целей, в том числе и бандитских. А поскольку Украина — это бандитское государство, то Киев бережёт снайперов для своих подлых деяний», — заявил эксперт.

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Напомним, ранее боец ВС РФ рассказал, что в рядах ВСУ больше нет профессиональных снайперов. Высококлассного профессионала можно определить по специфическим особенностям работы, однако с украинской стороны таких солдат сейчас нет, отметил снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Гусар.

Борис Эльфанд
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