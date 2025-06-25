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Регион
25 июня, 07:41

Боец ВС РФ рассказал, что в рядах ВСУ больше нет профессиональных снайперов

Боец Гусар: ВСУ перестали привлекать в свои ряды профессиональных снайперов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Украинские формирования на Запорожском участке фронта больше не привлекают в свои ряды профессиональных снайперов. Об этом российский снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Гусар рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Когда мы работали против снайперов, это был 2023 год, здесь были британцы, у нас была своеобразная дуэль. Они выслеживали нас, где наша группа работала, мы выслеживали их, пару раз мы даже сталкивались и работали друг против друга», — отметил Гусар.

По словам снайпера, с тех пор они больше не сталкивались. Также он рассказал, что высококлассного профессионала можно определить по специфическим особенностям работы — каким именно собеседник не уточнил, — однако с украинской стороны таких профессионалов сейчас нет.

Боец добавил, что пехотные снайперы теперь выполняют две основные задачи: прикрывают штурмовые группы и ведут ночную охоту на беспилотники. Он уточнил, что для нейтрализации «Бабы-яги», FPV-дронов и «мавиков» достаточно стандартной винтовки СВД.

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Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике созданы два новых воинских формирования из экс-военнослужащих украинской армии, которые перешли на сторону России. Одно из формирований состоит исключительно из уроженцев Днепропетровской области, заявивших о своём стремлении бороться против киевского режима и добиться освобождения родных земель.

Ольга Сливченко
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