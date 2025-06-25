В ДНР сформированы два новых подразделения из бывших украинских военных, перешедших на сторону России. Об сообщил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».

«При первой же возможности я вступил в отряд Мартына Пушкаря. Отряд создан относительно недавно. Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — приводит слова военного РИА «Новости».

Его слова дополнил участник отряда Александра Матросова с позывным «Череп». По его словам, подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые хотят бороться против киевского режима и освободить свою родину. Боец отметил, что его сослуживцам не нравится то, что происходит в стране, в частности силовая мобилизация, рост цен и плохое отношение к гражданам.