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Регион
25 июня, 05:24

«Люди говорят на русском»: Украинская блогерша призвала отдать России два города

Украинская блогерша Анна Алхим призвала отдать России Харьков и Одессу

Виды Одессы. Обложка © Freepik / teksomolika

Виды Одессы. Обложка © Freepik / teksomolika

Украинская блогерша Анна Алхим предложила отдать России Харьков и Одессу, если власти страны намерены запрещать всё российское. Об этом она заявила на странице в соцсети.

Девушка возмутилась призывами запретить русский язык, иронично предложив отменить и половину Украины, где на нём говорят, поскольку, по логике сторонников запрета, эти люди якобы не заслуживают права на существование.

По её словам, подобные запреты выглядят нелепо, учитывая исторические и культурные связи этих регионов с Россией. Блогерша добавила, что радикальные меры только усиливают раскол в обществе, вместо того, чтобы способствовать национальному единству.

«Если уж запрещать всё российское, то тогда надо отдать России Харьков и Одессу», — написала Алхим.

Она подчеркнула, что сейчас не время наказывать людей за использование русского языка, учитывая, в каком положении находится Украина.

Сальдо назвал территорию Украины исконно русской землёй
Сальдо назвал территорию Украины исконно русской землёй

В последнее время на Украине запрещают всё русское, и прежде всего русский язык. Ранее так называемый языковой омбудсмен похвастался историческим минимумом школьников, изучающих великий и могучий. А другой украинский чиновник предложил системный подход к решению языкового вопроса без излишней публичности. По его словам, эксперты-социологи уже разработали комплексный план мероприятий по украинизации.

Алиса Хуссаин
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