Украинская блогерша Анна Алхим предложила отдать России Харьков и Одессу, если власти страны намерены запрещать всё российское. Об этом она заявила на странице в соцсети.

Девушка возмутилась призывами запретить русский язык, иронично предложив отменить и половину Украины, где на нём говорят, поскольку, по логике сторонников запрета, эти люди якобы не заслуживают права на существование.

По её словам, подобные запреты выглядят нелепо, учитывая исторические и культурные связи этих регионов с Россией. Блогерша добавила, что радикальные меры только усиливают раскол в обществе, вместо того, чтобы способствовать национальному единству.

«Если уж запрещать всё российское, то тогда надо отдать России Харьков и Одессу», — написала Алхим.

Она подчеркнула, что сейчас не время наказывать людей за использование русского языка, учитывая, в каком положении находится Украина.