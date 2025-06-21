Александр Завальский, кандидат на пост уполномоченного по защите государственного языка Украины, выразил желание решить проблему языкового вопроса в стране без излишнего шума и пиара. Об этом он сообщил в личном блоге.

Завальский подчеркнул, что его главная цель — полное восстановление статуса украинского языка. Он предлагает применять методологический подход для упорядочивания языковой ситуации. При этом чиновник подчеркнул, что социологи уже подготовили план по украинизации.

Ранее член совета при президенте РФ по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль отметил, что запреты на использование русского языка в ряде стран могут привести к утрате значительного исторического и культурного наследия. Он указал, что попытки некоторых государств искоренить русский язык не получают поддержки среди обычного населения. По его словам, язык представляет собой не только средство общения, но и эмоции, историю и культуру, а попытки оторвать людей от русского языка равносильны лишению их важной части исторического прошлого.