Украинский медиафутбольный клуб выгнал молодого тиктокера после скандала из-за русского языка

Футбольный клуб Odesa Football Media Team принял решение исключить из состава 16-летнего блогера-футболиста Рената Попружного после разразившегося языкового скандала с экс-игроком сборной Украины Евгением Селезнёвым. В официальном заявлении клуб назвал действия игрока «сознательной провокацией» и заявил о прекращении сотрудничества.

Сам Попружный, оказавшись в центре скандала, признался, что его родной язык — русский, а конфликтная ситуация стала следствием эмоционального порыва.

«Я не хотел хайпиться на этой теме», — пояснил молодой футболист, пытаясь сгладить последствия инцидента.