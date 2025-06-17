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Регион
17 июня, 00:52

Украинский медиафутбольный клуб выгнал молодого тиктокера после скандала из-за русского языка

Клуб из Медиалиги Украины исключил игрока после конфликта с Евгением Селезнёвым

Футболист осадил украинского блогера, потребовавшего не говорить на русском. Обложка © TikTok / renatpopruzhniy

Футболист осадил украинского блогера, потребовавшего не говорить на русском. Обложка © TikTok / renatpopruzhniy

Футбольный клуб Odesa Football Media Team принял решение исключить из состава 16-летнего блогера-футболиста Рената Попружного после разразившегося языкового скандала с экс-игроком сборной Украины Евгением Селезнёвым. В официальном заявлении клуб назвал действия игрока «сознательной провокацией» и заявил о прекращении сотрудничества.

Сам Попружный, оказавшись в центре скандала, признался, что его родной язык — русский, а конфликтная ситуация стала следствием эмоционального порыва.

«Я не хотел хайпиться на этой теме», — пояснил молодой футболист, пытаясь сгладить последствия инцидента.

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Напомним, конфликт разгорелся после того, как Попружный публично высказал претензии к украинскому форварду Евгению Селезнёву (экс-игроку «Шахтёра» и «Днепра») за использование русского языка во время матча. Кадры перепалки украинский тиктокер выложил на своей странице.

Артём Гапоненко
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