«Ты будешь учить меня!?» Украинский футболист сцепился с тиктокером из-за русского языка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнёв, ранее выступавший за российский клуб «Кубань», резко ответил 16-летнему блогеру, который попросил его перестать говорить на русском языке. Кадры перепалки украинский тиктокер выложил на своей странице.

Футболист осадил украинского блогера, потребовавшего не говорить на русском. Видео © TikTok / renatpopruzhniy

Инцидент произошёл в Киеве перед одним из футбольных матчей. Популярный на Украине блогер под ником Renepro подошёл к именитому спортсмену и потребовал его перейти на мову, услышав, что тот разговаривает с приятелями на русском. Селезнёв посчитал выпад в его адрес настоящей наглостью и сказал, что тиктокер не вправе запрещать ему говорить на том языке, на котором он хочет.

«И ты будешь учить меня, на каком языке разговаривать? Мой сын старше тебя!» — высказался Селезнёв. Далее ссора продолжилась на украинском языке.

Блогер усмехнулся и, обратившись к футболисту словом «друг», предложил закончить ссору. На это Селезнёв резко ответил: «Ты мне не друг». После чего спортсмен отошёл на другую часть поля. Сейчас Селезнёву 39 лет. Он провёл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. При этом в 2016 году игрок выступал за российский ФК «Кубань».