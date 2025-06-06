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6 июня, 14:41

Власти Ивангорода назвали фейком нецензурное послание эстонцам о запрете русского языка

«Подъём»: В Ивангороде опровергли послание Эстонии о запрете русского языка

Проекция в Нарве с посланием о запрете русского языка. Обложка © X / paroooddy

Проекция в Нарве с посланием о запрете русского языка. Обложка © X / paroooddy

В Ивангороде, на границе с Эстонией, видео с бранным посланием властям соседней страны о запрете русского языка признали подделкой. Глава местной администрации Юрий Паршин заявил изданию «Подъём», что ролик смонтирован и не соответствует действительности.

«Если бы она была, эта надпись, то жители бы это зафиксировали на своих телефонах. У нас в «подслушке» подобные видео отсутствуют. Значит, это фейк. У нас отремонтированная набережная, люди гуляют чуть ли не по полночи, особенно молодёжь, поэтому такие вещи были бы заметны», — ответил Паршин.

Видео с обращением к эстонским властям быстро распространилось в соцсетях. Однако, по словам Паршина, кадры идентичны и скорее всего являются монтажом. Он отметил, что на отремонтированной набережной, где гуляют жители, особенно молодёжь, подобные надписи не замечены.

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Ранее власти Латвии объявили о решении отказаться от русского языка как второго иностранного в школах. Новые правила начнут действовать с 2026 года. При этом ученики, выбравшие русский язык до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его изучение до конца учебной программы.

Милена Скрипальщикова
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