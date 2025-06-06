Власти Ивангорода назвали фейком нецензурное послание эстонцам о запрете русского языка
«Подъём»: В Ивангороде опровергли послание Эстонии о запрете русского языка
Проекция в Нарве с посланием о запрете русского языка. Обложка © X / paroooddy
В Ивангороде, на границе с Эстонией, видео с бранным посланием властям соседней страны о запрете русского языка признали подделкой. Глава местной администрации Юрий Паршин заявил изданию «Подъём», что ролик смонтирован и не соответствует действительности.
«Если бы она была, эта надпись, то жители бы это зафиксировали на своих телефонах. У нас в «подслушке» подобные видео отсутствуют. Значит, это фейк. У нас отремонтированная набережная, люди гуляют чуть ли не по полночи, особенно молодёжь, поэтому такие вещи были бы заметны», — ответил Паршин.
Видео с обращением к эстонским властям быстро распространилось в соцсетях. Однако, по словам Паршина, кадры идентичны и скорее всего являются монтажом. Он отметил, что на отремонтированной набережной, где гуляют жители, особенно молодёжь, подобные надписи не замечены.
Ранее власти Латвии объявили о решении отказаться от русского языка как второго иностранного в школах. Новые правила начнут действовать с 2026 года. При этом ученики, выбравшие русский язык до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его изучение до конца учебной программы.