Запреты на использование русского языка во многих странах приведут к потере исторического и культурного пласта. Об этом заявил генеральный директор Общества «Знание», член совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Максим Древаль. По его словам, старания некоторых государств искоренить русский язык не находят поддержки среди обычных граждан.

«Язык – это эмоции, история, культура, материи, которые далеко от утилитарности. Попытка разорвать связь населения с русским языком – это попытка лишить их прошлого, огромного пласта истории», – подчеркнул он в беседе с kp.ru на полях ПМЭФ.

Гендиректор «Знания» отметил, что помимо внешней угрозы есть внутренняя — распространение ненужных англицизмов. По его словам, в русском языке хватает слов, чтобы ёмко и понятно выражать мысли. Специалист отметил важность борьбы с избыточными заимствованиями, чтобы сохранить национальную идентичность.