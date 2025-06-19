«Лишают прошлого»: Глава общества «Знание» высказался о попытках запретить русский язык
Древаль: Запрет русского языка является попыткой Запада лишить людей истории
Максим Древаль. Обложка © Telegram / Максим Древаль
Запреты на использование русского языка во многих странах приведут к потере исторического и культурного пласта. Об этом заявил генеральный директор Общества «Знание», член совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Максим Древаль. По его словам, старания некоторых государств искоренить русский язык не находят поддержки среди обычных граждан.
«Язык – это эмоции, история, культура, материи, которые далеко от утилитарности. Попытка разорвать связь населения с русским языком – это попытка лишить их прошлого, огромного пласта истории», – подчеркнул он в беседе с kp.ru на полях ПМЭФ.
Гендиректор «Знания» отметил, что помимо внешней угрозы есть внутренняя — распространение ненужных англицизмов. По его словам, в русском языке хватает слов, чтобы ёмко и понятно выражать мысли. Специалист отметил важность борьбы с избыточными заимствованиями, чтобы сохранить национальную идентичность.
«Можно потерять разные русские слова. Они начнут выходить из обихода, и тогда мы потеряем часть нашей истории, часть культуры, часть глубины нашего внутреннего ДНК», – подытожил Древаль.
Напомним, что 5 июня на заседании парламента Латвии глава партии «Стабильность!» Алексей Росликов заявил, что русскоговорящих в стране половина населения, поэтому все запреты в отношении их являются незаконными. 9 июня стало известно, что в отношении депутата возбудили уголовное дело. А 16 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Росликова, позднее его отпустили под подписку.