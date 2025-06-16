СГБ Латвии задержала депутата Росликова, выступившего в Сейме на русском языке

«Дорогие друзья, я хочу вас проинформировать о том, что сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли, я обязательно буду держать в курсе, ну а вы держите за нас кулачки. Я уверена, что всё будет хорошо», — сказала Чулкова в видеообращении.