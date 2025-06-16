СГБ Латвии задержала депутата Росликова, выступившего в Сейме на русском языке
Алексей Росликов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksejs.roslikovs
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала главу партии «Стабильность!» Алексея Росликова, отстаивавшего в парламенте республики права русскоязычного населения. Об этом в телеграм-канале парламентария сообщила его заместитель Светлана Чулкова.
Заместитель Алексея Росликова сообщила о его задержании. Видео © Telegram / РОСЛИКОВ
«Дорогие друзья, я хочу вас проинформировать о том, что сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли, я обязательно буду держать в курсе, ну а вы держите за нас кулачки. Я уверена, что всё будет хорошо», — сказала Чулкова в видеообращении.
Напомним, недавно Алексей Росликов стал участником резонансной ситуации, после того как с трибуны Сейма объявил, что без русскоязычной части населения у Латвии нет будущего. После этого его выгнали из зала заседаний, а фрагмент выступления распространился в Интернете. 9 июня стало известно, что СГБ республики возбудила в отношении депутата уголовное дело.