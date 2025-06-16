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16 июня, 09:47

СГБ Латвии задержала депутата Росликова, выступившего в Сейме на русском языке

Алексей Росликов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksejs.roslikovs

Алексей Росликов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksejs.roslikovs

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала главу партии «Стабильность!» Алексея Росликова, отстаивавшего в парламенте республики права русскоязычного населения. Об этом в телеграм-канале парламентария сообщила его заместитель Светлана Чулкова.

Заместитель Алексея Росликова сообщила о его задержании. Видео © Telegram / РОСЛИКОВ

«Дорогие друзья, я хочу вас проинформировать о том, что сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли, я обязательно буду держать в курсе, ну а вы держите за нас кулачки. Я уверена, что всё будет хорошо», — сказала Чулкова в видеообращении.

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Напомним, недавно Алексей Росликов стал участником резонансной ситуации, после того как с трибуны Сейма объявил, что без русскоязычной части населения у Латвии нет будущего. После этого его выгнали из зала заседаний, а фрагмент выступления распространился в Интернете. 9 июня стало известно, что СГБ республики возбудила в отношении депутата уголовное дело.

Юрий Лысенко
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