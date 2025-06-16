«Все в масках»: Латышские силовики нагрянули с обысками к депутату-защитнику русского языка
В Латвии защищающего русский язык депутата Росликова отпустили под подписку
Алексей Росликов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Aleksejs Roslikovs
В Латвии депутата Алексея Росликова, который поддержал русский язык, отпустили после задержания домой. С него взяли подписку о невыезде, а полиция провела обыски по его адресам. Об этом парламентарий рассказал в соцсети.
«Ко мне домой пришли с обыском, больше 10 человек, все в масках, специально когда дети дома, чтобы эмоционально было болезненно. Провели у меня дома обыск. Провели обыск у моих родителей. Обыскали всё, где только что-то можно было обыскать», — добавил Росликов.
По его словам, латышские правоохранители обвинили его в «сотрудничестве с Россией», а также в «агрессии», под которой понимается его выступление на латвийском сейме в защиту русскоговорящего населения страны. Росликов выступил против предлагаемой властями декларации «об устранении лингвистических последствий русификации», после чего ему устроили травлю.
Всё началось с того, что 5 июня на заседании парламента Латвии глава партии «Стабильность!» Алексей Росликов заявил, что русскоговорящих в стране половина населения, поэтому все запреты в отношении них являются незаконными. 9 июня стало известно, что в отношении депутата возбудили уголовное дело. А 16 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Росликова.