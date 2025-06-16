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16 июня, 11:34

«Все в масках»: Латышские силовики нагрянули с обысками к депутату-защитнику русского языка

В Латвии защищающего русский язык депутата Росликова отпустили под подписку

Алексей Росликов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Aleksejs Roslikovs

Алексей Росликов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Aleksejs Roslikovs

В Латвии депутата Алексея Росликова, который поддержал русский язык, отпустили после задержания домой. С него взяли подписку о невыезде, а полиция провела обыски по его адресам. Об этом парламентарий рассказал в соцсети.

«Ко мне домой пришли с обыском, больше 10 человек, все в масках, специально когда дети дома, чтобы эмоционально было болезненно. Провели у меня дома обыск. Провели обыск у моих родителей. Обыскали всё, где только что-то можно было обыскать», — добавил Росликов.

По его словам, латышские правоохранители обвинили его в «сотрудничестве с Россией», а также в «агрессии», под которой понимается его выступление на латвийском сейме в защиту русскоговорящего населения страны. Росликов выступил против предлагаемой властями декларации «об устранении лингвистических последствий русификации», после чего ему устроили травлю.

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Всё началось с того, что 5 июня на заседании парламента Латвии глава партии «Стабильность!» Алексей Росликов заявил, что русскоговорящих в стране половина населения, поэтому все запреты в отношении них являются незаконными. 9 июня стало известно, что в отношении депутата возбудили уголовное дело. А 16 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Росликова.

Татьяна Миссуми
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