«Все в масках»: Латышские силовики нагрянули с обысками к депутату-защитнику русского языка

В Латвии депутата Алексея Росликова, который поддержал русский язык, отпустили после задержания домой. С него взяли подписку о невыезде, а полиция провела обыски по его адресам. Об этом парламентарий рассказал в соцсети.

«Ко мне домой пришли с обыском, больше 10 человек, все в масках, специально когда дети дома, чтобы эмоционально было болезненно. Провели у меня дома обыск. Провели обыск у моих родителей. Обыскали всё, где только что-то можно было обыскать», — добавил Росликов.