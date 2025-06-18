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18 июня, 11:24

Каллас призвала европейцев учить русский язык в одном случае

Каллас призвала учить русский язык в случае остановки военной помощи Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в случае прекращения поддержки Украины, знание русского языка станет необходимым. Её слова приводит The Guardian.

«Процитирую моего друга, генсекретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык», — сказала Каллас.

Она считает, что для защиты Европы необходимо укрепить военный потенциал Украины, которую она рассматривает как передовой рубеж обороны. Дипломат подчеркнула, что в текущем году Россия значительно превзошла весь ЕС по объёму оборонных расходов.

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Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». В своем выступлении она также провела аналогию между текущей ситуацией и холодной войной, указав на успех США и их союзников в противостоянии Советскому Союзу.

Наталья Демьянова
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