Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в случае прекращения поддержки Украины, знание русского языка станет необходимым. Её слова приводит The Guardian.

«Процитирую моего друга, генсекретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык», — сказала Каллас.

Она считает, что для защиты Европы необходимо укрепить военный потенциал Украины, которую она рассматривает как передовой рубеж обороны. Дипломат подчеркнула, что в текущем году Россия значительно превзошла весь ЕС по объёму оборонных расходов.