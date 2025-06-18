«360-градусная угроза миру»: Каллас вновь обрушилась с критикой на Россию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». С таким высказыванием она выступила в Европарламенте.

«Я говорила в начале об угрозе России Европе, но Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру. Россия представляет угрозу глобальной безопасности», — сказала она.

В своем выступлении Каллас провела аналогию между текущей ситуацией и холодной войной, указав на успех США и их союзников в противостоянии Советскому Союзу. Она акцентировала важность сплоченности НАТО и ЕС, представляя её как современный аналог западного блока времен холодной войны.