Сбивчивость и мычание: Кая Каллас снова подтвердила звание самой глупой дипломатки

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оказалась в неловкой ситуации во время пресс-конференции в Сербии, когда попыталась рассказать о принципе разделения властей в ЕС, но запуталась в формулировках и названиях.

Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», затем не смогла выговорить «законодательная», а в завершение и вовсе смешала её с судебной. Попытку объяснить структуру ЕС она сопроводила сбивчивой речью:

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… у вас есть, ээ, законодательная власть… у вас есть руководящая власть… потом у вас есть законодательн… то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя», — сказала она.

В Евросоюзе, как и в большинстве демократий, действительно выделяют три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.