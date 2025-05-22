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22 мая, 14:38

Сбивчивость и мычание: Кая Каллас снова подтвердила звание самой глупой дипломатки

Кая Каллас на пресс-конференции запуталась в ветвях власти ЕС и смутила публику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оказалась в неловкой ситуации во время пресс-конференции в Сербии, когда попыталась рассказать о принципе разделения властей в ЕС, но запуталась в формулировках и названиях.

Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», затем не смогла выговорить «законодательная», а в завершение и вовсе смешала её с судебной. Попытку объяснить структуру ЕС она сопроводила сбивчивой речью:

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… у вас есть, ээ, законодательная власть… у вас есть руководящая власть… потом у вас есть законодательн… то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя», — сказала она.

В Евросоюзе, как и в большинстве демократий, действительно выделяют три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

Пушков объяснил отстранение Каллас отсутствием политического интеллекта
Пушков объяснил отстранение Каллас отсутствием политического интеллекта

К слову, Кая Каллас неоднократно становилась объектом критики и обсуждений из-за своих высказываний и действий на политической арене. Не так давно США даже внесли её в ЧС после критики Дональда Трампа.

Марина Фещенко
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