«Бестактная дипломатка»: США внесли в ЧС Каю Каллас после критики Трампа
СВР: Власти США игнорируют главу дипломатии ЕС Каллас после критики Трампа
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Американская администрация игнорирует главу дипломатии ЕС, Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Есовцев прямо-таки повергла в шок недавняя публичная критика Каллас президента США, а также её заявления, что «свободному миру нужен новый лидер». На Западе хорошо известно, что в Вашингтоне такие «смелые заключения» запоминают надолго», — отметили в СВР.
Там добавили, что сейчас Госдепартамент попросту игнорирует «бестактную дипломатку», что значительно осложняет для Брюсселя налаживание диалога с Вашингтоном.
Ранее Каллас ответила на нападки США в отношении Европы, заявив о стойкости НАТО. Она надеется, что Североатлантический альянс сможет пережить президентство Трампа.