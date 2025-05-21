Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 12:57

«Бестактная дипломатка»: США внесли в ЧС Каю Каллас после критики Трампа

СВР: Власти США игнорируют главу дипломатии ЕС Каллас после критики Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Американская администрация игнорирует главу дипломатии ЕС, Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Есовцев прямо-таки повергла в шок недавняя публичная критика Каллас президента США, а также её заявления, что «свободному миру нужен новый лидер». На Западе хорошо известно, что в Вашингтоне такие «смелые заключения» запоминают надолго», — отметили в СВР.

Там добавили, что сейчас Госдепартамент попросту игнорирует «бестактную дипломатку», что значительно осложняет для Брюсселя налаживание диалога с Вашингтоном.

«У меня плотный график»: Каллас ушла от ответа на вопрос о своей нелюбви к русским
«У меня плотный график»: Каллас ушла от ответа на вопрос о своей нелюбви к русским

Ранее Каллас ответила на нападки США в отношении Европы, заявив о стойкости НАТО. Она надеется, что Североатлантический альянс сможет пережить президентство Трампа.

Никита Никонов
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • США
  • СВР РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar