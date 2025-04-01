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1 апреля, 05:24

Каллас ответила на нападки США в отношении Европы, заявив о стойкости НАТО

Глава дипломатии ЕС Каллас убеждена, что НАТО переживёт президентство Трампа

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что НАТО удастся пережить президентство Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью испанской газете Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — заявила Каллас.

Кроме того, Каллас заявила, что США невыгодно устраивать торговые войны с союзниками, так как единственным возможным победителем из них выйдет Китай.

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Не только президент США Дональд Трамп, но и высокопоставленные чиновники из Штатов не чураются высказываний о слабости Европы. Об их презрительном отношении ранее стало известно из слитой в Сеть переписки представителей нынешней администрации США. Одним из собеседников оказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Мария Любицкая
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