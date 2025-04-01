Каллас ответила на нападки США в отношении Европы, заявив о стойкости НАТО

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что НАТО удастся пережить президентство Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью испанской газете Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — заявила Каллас.

Кроме того, Каллас заявила, что США невыгодно устраивать торговые войны с союзниками, так как единственным возможным победителем из них выйдет Китай.