Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 17:50

Трампу отвели роль инициатора «тектонических сдвигов» на фоне ослабевающей Европы

Глава РФПИ Дмитриев: Трамп инициирует «тектонические сдвиги» в геополитике

Президент США Дональд Трамп пытается устроить «тектонические сдвиги» в мировой политике, руководствуясь здравым смыслом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Трамп управляет тектоническими сдвигами в геополитике. Ложные парадигмы рушатся, уступая место здравому смыслу и решениям, основанным на ценностях», — написал он.

Дмитриев отметил, что европейские страны буквально переживают период «жёсткой перезагрузки» после того, как стали очевидны проблемы с миграцией и «идеологической тиранией».

«Больно сладко мажут»: Политолог увидел подвох в плане Трампа по Крыму
«Больно сладко мажут»: Политолог увидел подвох в плане Трампа по Крыму

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что российские власти не вынашивают планов по атаке европейских держав. По его словам, Европа погрязла в русофобских течениях и потеряла связь с реальностью.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar