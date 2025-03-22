Трампу отвели роль инициатора «тектонических сдвигов» на фоне ослабевающей Европы

Президент США Дональд Трамп пытается устроить «тектонические сдвиги» в мировой политике, руководствуясь здравым смыслом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Трамп управляет тектоническими сдвигами в геополитике. Ложные парадигмы рушатся, уступая место здравому смыслу и решениям, основанным на ценностях», — написал он.

Дмитриев отметил, что европейские страны буквально переживают период «жёсткой перезагрузки» после того, как стали очевидны проблемы с миграцией и «идеологической тиранией».