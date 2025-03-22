«Больно сладко мажут»: Политолог увидел подвох в плане Трампа по Крыму

План президента США Дональда Трампа превратить Крым в курорт мирового уровня может быть связан с желанием загнать Россию в экономическую зависимость, полагает политолог Владимир Сергиенко. Он отметил в эфире радио Sputnik, что американцы «уж больно сладко мажут».

«Они прощупают реакцию: какая она там будет, посмотрим, сколько визжать Зеленский будет. Крым — это очень лакомый кусочек, и мне не нравится эта американская система: давайте пощупаем русских, чтобы понять, куда можно зайти и выкачивать прибыль», — подчеркнул эксперт.