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Регион
22 марта, 13:48

«Больно сладко мажут»: Политолог увидел подвох в плане Трампа по Крыму

Политолог Сергиенко: Трамп хочет загнать Россию в экономическую зависимость

План президента США Дональда Трампа превратить Крым в курорт мирового уровня может быть связан с желанием загнать Россию в экономическую зависимость, полагает политолог Владимир Сергиенко. Он отметил в эфире радио Sputnik, что американцы «уж больно сладко мажут».

«Они прощупают реакцию: какая она там будет, посмотрим, сколько визжать Зеленский будет. Крым — это очень лакомый кусочек, и мне не нравится эта американская система: давайте пощупаем русских, чтобы понять, куда можно зайти и выкачивать прибыль», — подчеркнул эксперт.

В Крыму дали совет Трампу после его слов о «ценной территории» России
В Крыму дали совет Трампу после его слов о «ценной территории» России

Напомним, ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Дональд Трамп хочет превратить Крым в курорт мирового уровня. Кроме того, по его словам, политик планирует отказаться от антироссийских санкций и наладить отношения с Владимиром Путиным. А тем временем Владимир Зеленский заявил о «гибели» Крыма без украинцев.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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