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22 марта, 11:05

В Крыму дали совет Трампу после его слов о «ценной территории» России

Глава крымского парламента Константинов призвал Трампа шире смотреть на Россию

Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что у России есть не только ценная территория. Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа, который увидел уникальность нашей страны в размерах и землях.

«Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чём говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения»,поделился Константинов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Россия смогла стать хранителем традиционных ценностей, православной веры, истории, поэтому наша страна будет интересна всем, кто на Западе разделяет аналогичные морально-нравственные устои.

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Ранее Трамп назвал одну причину, почему мировые державы должны вести дела с Россией. У этой страны самая большая и ценная территория, объяснил глава Белого дома. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что президент США грезит превратить Крым в элитный курорт мирового уровня.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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