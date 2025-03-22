Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что у России есть не только ценная территория. Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа, который увидел уникальность нашей страны в размерах и землях.

«Уникальность России не только в ценной территории. Трампу следует шире взглянуть на Россию. У нас громадная территория, громадная земля, чистая вода и чистый разум. И в этом плане нам есть о чём говорить, и есть смысл, чтобы стараться вместе, искать точки соприкосновения», — поделился Константинов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Россия смогла стать хранителем традиционных ценностей, православной веры, истории, поэтому наша страна будет интересна всем, кто на Западе разделяет аналогичные морально-нравственные устои.