Пушков объяснил отстранение Каллас отсутствием политического интеллекта
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава дипломатии Европейского союза потеряла свою позицию в разработке стратегических документов из-за отсутствия у неё политического интеллекта. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам Пушкова, Брюсселю важно учитывать, что Каллас не обладает необходимыми качествами для такой работы.
«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — отметил сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее Служба внешней разведки России отметила, что американская администрация игнорирует Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. Это создает серьёзные проблемы для Брюсселя в налаживании диалога с Вашингтоном.