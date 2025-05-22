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21 мая, 22:19

Пушков объяснил отстранение Каллас отсутствием политического интеллекта

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава дипломатии Европейского союза потеряла свою позицию в разработке стратегических документов из-за отсутствия у неё политического интеллекта. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Брюсселю важно учитывать, что Каллас не обладает необходимыми качествами для такой работы.

«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект»,отметил сенатор в своём Telegram-канале.

Каллас ответила на нападки США в отношении Европы, заявив о стойкости НАТО
Каллас ответила на нападки США в отношении Европы, заявив о стойкости НАТО

Ранее Служба внешней разведки России отметила, что американская администрация игнорирует Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. Это создает серьёзные проблемы для Брюсселя в налаживании диалога с Вашингтоном.

Лия Мурадьян
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