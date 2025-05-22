Глава дипломатии Европейского союза потеряла свою позицию в разработке стратегических документов из-за отсутствия у неё политического интеллекта. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Брюсселю важно учитывать, что Каллас не обладает необходимыми качествами для такой работы.

«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — отметил сенатор в своём Telegram-канале.