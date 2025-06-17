«Перекрываем кран навсегда»: Каллас выступила с новым дерзким заявлением в адрес России
Каллас заявила, что Европа навсегда перекрывает кран с российским газом
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Еврокомиссия обнародовала план полного отказа от импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. По её словам, Европа уже сократила зависимость от поставок, а теперь «делает шаг без возврата».
«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.
Каллас подчеркнула, что новый курс направлен на устранение любых энергетических рычагов влияния Москвы. По её утверждению, после реализации этого плана Россия утратит возможность использовать энергетику в качестве инструмента давления.
Как уточнили в Еврокомиссии, окончательное законодательное предложение будет представлено в июне. По словам официального представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, дискуссии внутри союза — в том числе с Венгрией, которая активно возражает — являются ожидаемыми и естественными. В Брюсселе заявили, что обсуждение дорожной карты — часть нормального рабочего процесса.