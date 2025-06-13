ЕК назвала дату презентации законопроекта по отказу от российского газа

В июне Еврокомиссия представит законодательное предложение, направленное на полное прекращение поступлений российского газа в Евросоюз к 2027 году через поэтапное сокращение объёмов голубого топлива, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Представители высшего органа исполнительной власти ЕС уверены, что полемика, которая может развернуться вокруг этого вопроса, является ожидаемой и нормальной.

«Мы завершаем работу над нашим законодательным предложением о прекращении снабжения российским газом. И понятно, что в течение всего мая шли дискуссии и дебаты по этому предложению комиссии о дорожной карте. В ЕС это нормально. Это часть рабочего процесса», — отметила Итконен в ходе брифинга в Брюсселе, отвечая на вопрос о возражениях Венгрии против этих планов и намерениях Будапешта их сорвать.

Представитель ЕК добавила, что презентация законопроекта назначена на июнь. Лишь после этого ЕК сможет прокомментировать содержание документа и подробно рассказать про все этапы отказа от российского газа.