«Пора покончить»: В Германии призвали положить конец энергетической вражде с Россией
Алиса Вайдель: Германия должна вернуться к российскому газу ради своего будущего
Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Для выхода из глубокого промышленного кризиса и преодоления растущей безработицы ФРГ должна возобновить импорт российского природного газа. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Политик подчеркнула, что высокие цены на ресурсы негативно влияют на экономику, а потому стране нужна принципиально новая энергополитика.
«Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешёвому природному газу из России», — заявила она в Бундестаге.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует полностью запретить импорт газа из России к концу 2027 года. План ЕК предполагает прекращение поставок в два этапа: к концу 2025 года — запрет на новые сделки и спотовые контракты, а к концу 2027 года — полный отказ от импорта.