«Пора покончить»: В Германии призвали положить конец энергетической вражде с Россией

Для выхода из глубокого промышленного кризиса и преодоления растущей безработицы ФРГ должна возобновить импорт российского природного газа. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Политик подчеркнула, что высокие цены на ресурсы негативно влияют на экономику, а потому стране нужна принципиально новая энергополитика.

«Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешёвому природному газу из России», — заявила она в Бундестаге.