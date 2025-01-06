Бывший военнослужащий ВСУ, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса ВС РФ с позывным Якудза рассказал, почему не стал убивать российского солдата. По его словам, ему неоднократно попадалась возможность лишить жизни противника.

«У меня была возможность несколько раз убить бойца противника, я этого не сделал, вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое. Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался он в беседе с РИА «Новости».

Он рассказал, что был призван в ряды ВСУ вопреки своему желанию, и эта позиция сыграла ключевую роль в его переводе из статуса военнопленного в состав добровольческого отряда. Якудза отметил, что все люди хотят жить, особенно те, кто ещё не успел реализовать свои мечты и построить семью.