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Регион
6 января, 11:38

Якудза из ВСУ отказался убить русского бойца по приказу офицера и перешёл на сторону России

Перешедший на сторону РФ солдат ВСУ признался, что не смог убить русского бойца

Бывший военнослужащий ВСУ, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса ВС РФ с позывным Якудза рассказал, почему не стал убивать российского солдата. По его словам, ему неоднократно попадалась возможность лишить жизни противника.

«У меня была возможность несколько раз убить бойца противника, я этого не сделал, вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое. Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался он в беседе с РИА «Новости».

Он рассказал, что был призван в ряды ВСУ вопреки своему желанию, и эта позиция сыграла ключевую роль в его переводе из статуса военнопленного в состав добровольческого отряда. Якудза отметил, что все люди хотят жить, особенно те, кто ещё не успел реализовать свои мечты и построить семью.

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«Украинский народ в заложниках»: Бывший боец ВСУ раскрыл соотечественникам горькую правду

Ранее пленный украинский солдат Александр Жигалкин заявил, что хочет остаться в России. Бывший участник антитеррористической операции (АТО), объяснил, что украинских мужчин принудительно мобилизуют и отправляют на фронт. По его словам, многие его товарищи из 110-й отдельной механизированной бригады также желали сдаться в плен и не возвращаться на Украину.

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Александра Мышляева
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