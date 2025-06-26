Ожоги по всему телу: Бойцов ВСУ настигла кара за использование химоружия в ДНР
Подпольщик Лебедев: Бойцы ВСУ получили ожоги из-за использования химоружия в ДНР
Военный в противогазе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Бойцов ВСУ настигла кара за использование химического оружия против мирных жителей Дзержинска в ДНР, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, украинские военные сами заработали ожоги по всему телу и надышались токсичными веществами, в результате чего им потребовалась помощь врачей.
«Были поступления военных ВСУ в больницы с химическими ожогами. Ожоги на руках, груди и около рта. [Скорее всего], это из-за того, что брали и носили [ёмкости с содержимым], еще и надышались», — отметил собеседник издания «Абзац».
Однако, какое именно химическое оружие применили солдаты ВСУ и с какой целью, пока не уточняется.
Напомним, ранее ВСУ атаковали мирных жителей ДНР дроном с токсичным веществом. По словам жительницы Дзержинска, атака на гражданских была преднамеренной. Она подчеркнула, что первый боеприпас был сброшен прицельно на трубу печи, рядом с которой находились мирные жители, что привело к мгновенному возгоранию дома.