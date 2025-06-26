Бойцов ВСУ настигла кара за использование химического оружия против мирных жителей Дзержинска в ДНР, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, украинские военные сами заработали ожоги по всему телу и надышались токсичными веществами, в результате чего им потребовалась помощь врачей.

«Были поступления военных ВСУ в больницы с химическими ожогами. Ожоги на руках, груди и около рта. [Скорее всего], это из-за того, что брали и носили [ёмкости с содержимым], еще и надышались», — отметил собеседник издания «Абзац».

Однако, какое именно химическое оружие применили солдаты ВСУ и с какой целью, пока не уточняется.