ВСУ атаковали мирных жителей ДНР дроном с токсичным веществом

Украинские военные применили беспилотник для сброса боеприпаса с токсичным веществом на гражданских лиц в Дзержинске (ДНР). В результате инцидента пострадавшие получили химические ожоги. Об этом рассказал один из пострадавших, пожелавший остаться неназванным.

«Она (тяжёлый беспилотник ВСУ «Баба-яга». — Прим. Life.ru) подлетела второй раз и сделала сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3-4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись — как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня, и сказал ничем не мазать — это у меня химические ожоги, и дал мне специальное лекарство», — сказал беженец в беседе с РИА «Новости».

По словам жительницы Дзержинска, атака дрона ВСУ на гражданских лиц была преднамеренной. Она рассказала, что первый боеприпас был сброшен прицельно на трубу печи, рядом с которой находились мирные жители, что привело к мгновенному возгоранию дома. Из полыхающего здания они успели спасти только документы.