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25 июня, 05:57

ВСУ атаковали мирных жителей ДНР дроном с токсичным веществом

РИАН: ВСУ атаковали мирных жителей Дзержинска БПЛА с токсичным веществом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские военные применили беспилотник для сброса боеприпаса с токсичным веществом на гражданских лиц в Дзержинске (ДНР). В результате инцидента пострадавшие получили химические ожоги. Об этом рассказал один из пострадавших, пожелавший остаться неназванным.

«Она (тяжёлый беспилотник ВСУ «Баба-яга». — Прим. Life.ru) подлетела второй раз и сделала сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3-4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись — как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня, и сказал ничем не мазатьэто у меня химические ожоги, и дал мне специальное лекарство», — сказал беженец в беседе с РИА «Новости».

По словам жительницы Дзержинска, атака дрона ВСУ на гражданских лиц была преднамеренной. Она рассказала, что первый боеприпас был сброшен прицельно на трубу печи, рядом с которой находились мирные жители, что привело к мгновенному возгоранию дома. Из полыхающего здания они успели спасти только документы.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области элитный спецназ ВСУ понёс серьёзные потери. Из-за острой нехватки опытных военных даже наиболее известные спецподразделения используются в эксплуатационном порядке, что приводит к их быстрому сокращению и снижению боевого потенциала.

Мария Любицкая
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