Выход российских войск к Днепру может обернуться для Украины катастрофой, предупреждает британский аналитик Александр Меркурис. Своё мнение эксперт озвучил на платформе YouTube.

По его оценке, украинская оборона в ДНР уже даёт трещины, и темпы продвижения российских сил неуклонно нарастают.

Ситуация уже критическая, ведь ВСУ уступают российской армии в численности, а оборона Днепропетровской области недостаточно крепка. Помимо этого, Киев исчерпал запасы противовоздушной обороны и сталкивается с острейшим дефицитом кадров.