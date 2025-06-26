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Регион
26 июня, 06:48

В Британии назвали Днепр последним рубежом ВСУ перед катастрофой на фронте

Аналитик Меркурис: Для ВСУ выход ВС РФ К Днепру чреват катастрофой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Выход российских войск к Днепру может обернуться для Украины катастрофой, предупреждает британский аналитик Александр Меркурис. Своё мнение эксперт озвучил на платформе YouTube.

По его оценке, украинская оборона в ДНР уже даёт трещины, и темпы продвижения российских сил неуклонно нарастают.

Ситуация уже критическая, ведь ВСУ уступают российской армии в численности, а оборона Днепропетровской области недостаточно крепка. Помимо этого, Киев исчерпал запасы противовоздушной обороны и сталкивается с острейшим дефицитом кадров.

Напомним, 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе уверены, что российские военные нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом в ходе СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ. Эксперты полагают, что выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ.

Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Ранее в подполье заявили, что на Украине люди всё чаще стали выражать недовольство режимом Владимира Зеленского. За семь дней граждане устроили уже две масштабных акции против действующих властей.

Владимир Озеров
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