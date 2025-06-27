Затишье в курском приграничье объяснили попыткой ВСУ «собрать кулак» для нового удара

Пегов напомнил, что сейчас российская армия далеко за пределами Курской области и продвигается в Сумам, которые пока ещё контролируются Киевом. На этом участке украинские военные совершают практически ежедневные попытки перейти в контрнаступление, но всё заканчивается для ВСУ огромными потерями в личном составе и технике. Так, за последние сутки российская группировка «Север» отбила 13 вражеских накатов на различных участках.