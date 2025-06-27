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Регион
27 июня, 07:28

Затишье в курском приграничье объяснили попыткой ВСУ «собрать кулак» для нового удара

Военкор Пегов не исключил, что ВСУ готовятся к новой атаке на Курскую область

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские военнослужащие перестали пытаться активно атаковать приграничне районы Курской области, видимо, решив накопить силы для более мощного удара. Таким мнением поделился военкор, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

«Активность попыток [противника] прорваться в районе Тёткино спала. Возможно, что противник готовит новую волну атак на приграничье», — отметил он.

Пегов напомнил, что сейчас российская армия далеко за пределами Курской области и продвигается в Сумам, которые пока ещё контролируются Киевом. На этом участке украинские военные совершают практически ежедневные попытки перейти в контрнаступление, но всё заканчивается для ВСУ огромными потерями в личном составе и технике. Так, за последние сутки российская группировка «Север» отбила 13 вражеских накатов на различных участках.

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Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские формирования отказались от ведения традиционной войны и перешли к целенаправленным атакам на гражданское население России, включая пожарных, медиков и представителей СМИ. Недавно в посёлке Коренево Курской области украинский беспилотник нанёс удар, в результате которого пострадал 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан.

Татьяна Миссуми
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