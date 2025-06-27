Украинские формирования отказались от ведения традиционной войны и перешли к целенаправленным атакам на гражданское население России, включая пожарных, медиков и представителей СМИ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Недавно в посёлке Коренево Курской области украинский беспилотник нанёс удар, в результате которого пострадал 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан. Он самостоятельно отправился в приграничный район для освещения событий. Генерал подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки международных норм и принципов, включая устав ООН и основные гуманитарные декларации.

«Идёт конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.

Он выразил надежду на скорейшее выздоровление Лу Юйгуана, отметив его высокий профессионализм и мужество. В августе 2024 года журналист брал у генерала интервью, что делает произошедшее особенно трагичным.