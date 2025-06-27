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Регион
27 июня, 06:41

Алаудинов: ВСУ выбрали путь террора против мирных жителей, медиков и журналистов

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

Украинские формирования отказались от ведения традиционной войны и перешли к целенаправленным атакам на гражданское население России, включая пожарных, медиков и представителей СМИ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Недавно в посёлке Коренево Курской области украинский беспилотник нанёс удар, в результате которого пострадал 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан. Он самостоятельно отправился в приграничный район для освещения событий. Генерал подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки международных норм и принципов, включая устав ООН и основные гуманитарные декларации.

«Идёт конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.

Он выразил надежду на скорейшее выздоровление Лу Юйгуана, отметив его высокий профессионализм и мужество. В августе 2024 года журналист брал у генерала интервью, что делает произошедшее особенно трагичным.

Раненный ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больницу
Раненный ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больницу

Кстати, по словам представителей Совета безопасности России, более 24 тысяч украинцев пытались попасть в РФ с целью совершения терактов. При этом сейчас в нашей стране находится около миллиона украинских граждан, которые вынужденно покинули Украину.

Владимир Озеров
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