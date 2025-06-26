Более 24 тысяч граждан Украины пытались проехать в Россию для совершения терактов

В России фиксируются случаи вовлечения украинских переселенцев в преступную деятельность, направленную против интересов нашей страны. Об этом рассказал замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью RG.ru.

На данный момент на территории России находится около миллиона граждан Украины, вынужденно покинувших родину. При этом, примерно 185 тысяч человек получили документы, позволяющие им длительное пребывание в стране. Некоторые из этих людей под давлением угроз и шантажа, становятся участниками преступных схем.

«Только в ходе пограничного контроля предотвращён въезд более 24 тысяч граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности и свыше 26 тысяч — по подозрению в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооружёнными формированиями», — отметил Коков.