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26 июня, 14:09

Более 24 тысяч граждан Украины пытались проехать в Россию для совершения терактов

СБ: Некоторые из 1 млн переселенцев с Украины вовлечены в преступления против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

В России фиксируются случаи вовлечения украинских переселенцев в преступную деятельность, направленную против интересов нашей страны. Об этом рассказал замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью RG.ru.

На данный момент на территории России находится около миллиона граждан Украины, вынужденно покинувших родину. При этом, примерно 185 тысяч человек получили документы, позволяющие им длительное пребывание в стране. Некоторые из этих людей под давлением угроз и шантажа, становятся участниками преступных схем.

«Только в ходе пограничного контроля предотвращён въезд более 24 тысяч граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности и свыше 26 тысяч — по подозрению в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооружёнными формированиями», — отметил Коков.

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Несмотря на это, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть населения Украины стремится к дружественным отношениям с Москвой. Данную тему даже обсуждали в Стамбуле ещё в 2022 году. Именно тогда страны были на грани подписания соглашения.

Наталья Афонина
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