Путин уверен, что большинство украинцев хотят дружить с Россией
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о своей убеждённости, что значительная часть населения Украины стремится к дружественным отношениям с Россией. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией», — сказал глава государства.
Путин добавил, что эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году. По словам президента, стороны тогда были на грани подписания соглашения.
Ранее Путин также заявлял, что сейчас существует важное условие для урегулирования украинского кризиса. По словам российского лидера, у Киева ни в коем случае не должно появиться ядерное оружие. Такое условие станет фундаментом для долгосрочной стабильности в регионе.