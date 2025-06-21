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Регион
21 июня, 07:53

Путин уверен, что большинство украинцев хотят дружить с Россией

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о своей убеждённости, что значительная часть населения Украины стремится к дружественным отношениям с Россией. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией», — сказал глава государства.

Путин добавил, что эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году. По словам президента, стороны тогда были на грани подписания соглашения.

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Ранее Путин также заявлял, что сейчас существует важное условие для урегулирования украинского кризиса. По словам российского лидера, у Киева ни в коем случае не должно появиться ядерное оружие. Такое условие станет фундаментом для долгосрочной стабильности в регионе.

Наталья Афонина
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