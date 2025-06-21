Путин уверен, что большинство украинцев хотят дружить с Россией

Президент России Владимир Путин заявил о своей убеждённости, что значительная часть населения Украины стремится к дружественным отношениям с Россией. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией», — сказал глава государства.

Путин добавил, что эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году. По словам президента, стороны тогда были на грани подписания соглашения.