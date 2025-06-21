Путин: Необходимо устранить нацистские элементы в руководстве Украины
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Украинские власти должны полностью искоренить в стране нацистскую идеологию. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что крайне важно нейтрализовать радикальные националистические элементы, которые присутствуют в действующем украинском руководстве.
«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», — сказал Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украине и её руководству следует прежде всего заботиться о своих собственных интересах, а не обслуживать желания других стран. Глава государства отметил, что Киев не должен быть инструментом в руках тех, кто действует против России.