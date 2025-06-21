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21 июня, 07:17

Путин: Необходимо устранить нацистские элементы в руководстве Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские власти должны полностью искоренить в стране нацистскую идеологию. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что крайне важно нейтрализовать радикальные националистические элементы, которые присутствуют в действующем украинском руководстве.

«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», — сказал Путин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украине и её руководству следует прежде всего заботиться о своих собственных интересах, а не обслуживать желания других стран. Глава государства отметил, что Киев не должен быть инструментом в руках тех, кто действует против России.

Владимир Озеров
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