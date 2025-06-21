Украинские власти должны полностью искоренить в стране нацистскую идеологию. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что крайне важно нейтрализовать радикальные националистические элементы, которые присутствуют в действующем украинском руководстве.