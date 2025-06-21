Власти Украины должны признать итоги референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов, на которых подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с Россией, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. В честь этого события в 2023 году глава государства учредил новый праздник — День воссоединения новых регионов с РФ. 30 сентября в Москве состоялся праздничный концерт.