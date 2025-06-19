На азербайджанском телевидении признали Крым и Донбасс в составе России
Эфир на телеканале AzTV. Обложка © Х / {Aykhan}{Zayedzadeh}
Азербайджанский телеканал AzTV в прямом эфире показал карту России, которая включает Крым, ЛНР и ДНР. Во время освещения российско-украинского конфликта, карта, отображающая эти регионы, была показана в качестве фона.
Произошедшее привлекло широкое внимание общественности и вызвало бурное обсуждение в Сети. Интернет-пользователи активно спорят о причинах случившегося, предполагая как случайную ошибку, так и преднамеренную акцию. Телеканал пока воздерживается от комментариев.
При этом Россия ожидает, что Азербайджан признает новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), а также Крым частью РФ. В связи с договором о союзнических отношениях между государствами Москва рассчитывает, что в Баку признают справедливость российских подходов в контексте СВО.