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19 июня, 15:38

На азербайджанском телевидении признали Крым и Донбасс в составе России

Эфир на телеканале AzTV. Обложка © Х / {Aykhan}{Zayedzadeh}

Эфир на телеканале AzTV. Обложка © Х / {Aykhan}{Zayedzadeh}

Азербайджанский телеканал AzTV в прямом эфире показал карту России, которая включает Крым, ЛНР и ДНР. Во время освещения российско-украинского конфликта, карта, отображающая эти регионы, была показана в качестве фона.

Произошедшее привлекло широкое внимание общественности и вызвало бурное обсуждение в Сети. Интернет-пользователи активно спорят о причинах случившегося, предполагая как случайную ошибку, так и преднамеренную акцию. Телеканал пока воздерживается от комментариев.

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При этом Россия ожидает, что Азербайджан признает новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), а также Крым частью РФ. В связи с договором о союзнических отношениях между государствами Москва рассчитывает, что в Баку признают справедливость российских подходов в контексте СВО.

Юлия Сафиулина
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